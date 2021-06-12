各界引頸期盼的AZ疫苗到貨，高雄市12日上午已接獲中央配送的9.1萬劑疫苗，此批疫苗除了分配1.1萬劑供軍方專案專用外，12日下午開始，將先針對醫事人員、防疫人員、高風險工作者、因特殊情形必要出國者、機構與社福照顧系統人員及其受照顧者與洗腎患者等前五類人員優先施打。

而第六類75歲以上長者也規畫屬於此波疫苗的施打對象，高市府將依既定排程於15日開始施打，並依照年齡層高低，陸續通知符合資格的年長者，到指定地點施打疫苗，首波施打對象87歲以上長者，於6月15日至17日接種疫苗，次波80歲到86歲長者暫定6月18日至22日，第三波則是75歲到79歲，預計6月23日後開始施打。

高市府衛生局表示，相關單位會逐一通知符合施打資格的民眾，在指定時間到指定地點分流施打疫苗，若是在偏遠地區的民眾，也會有交通專車接送，給接受施打疫苗的民眾，提供最佳的服務。