矽格股份有限公司日前自主快篩，為全公司643名移工快篩，檢測結果全數陰性。（矽格提供）

矽格股份有限公司為需要居家檢疫員工準備的「宅寶箱」，提供民生及防疫物資。（矽格提供）

受到京元電子群聚感染影響，以半導體封裝和測試代工服務為主的矽格股份有限公司，9日為4個廠區、643名移工快篩，結果全數為陰性，該公司指出，董事長黃興陽十分重視防疫，透過企業自主快篩，也使員工、客戶及廠區周邊住民更加安心。

矽格股份有限公司在竹東鎮、湖口鄉各有2個廠區，4廠區總計有643名移工，受到京元電子移工群聚感染影響，該公司在6月7日於黃興陽指示下，開始規畫自主快篩作業，委託醫療團隊協助、並規畫快篩動線，為了避免搭乘巴士、造成群聚感染，也以移工宿舍為主，規畫2區快篩。

快篩作業自6月9日上午7點30分開始，約於下午2點左右結束，643名移工快篩結果均為陰性，也讓所有人鬆一口氣。除了快篩之外，由於該公司物流也與超豐、京元電有所往來，也格外重視清潔、消毒，全面防堵疫情。

除此之外，矽格也加強員工自主健康管理，在疫情期間贈送所有員工1支耳溫槍，員工家屬若有在超豐、京元電子等公司工作、需要居家檢疫者，該公司也準備「宅寶箱」，放入零食、飲料、麵條、酒精、口罩等民生物資及防疫用品，讓檢疫者安心待在家。

全數移工快篩陰性結果出爐，有助於該公司機台產能稼動率全開，盡力支援出貨，將客戶影響降至最低，也使公司4廠區所在地的周邊居民更加安心。