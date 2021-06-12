來自台灣藝術大學圖文傳播藝術碩專班的學位論文《竹粉吸管實用性之研究》，標榜以內容分析法從事研究，卻被質疑完全沒有樣本選取、類目建構、信度檢驗等執行細節，卻呈現不少「竹粉吸管」製程圖表。（李侑珊翻攝）

一份在民國109年10月出版的台灣藝術大學圖文傳播藝術碩專班學位論文，論文名稱為《竹粉吸管實用性之研究》，研究主題不只無關傳播學門，研究方法採用內容分析法，卻完全沒有樣本選取、類目建構、信度檢驗等執行細節，有傳播學者吐槽：「我是入行以來，第一次看到這種奇葩碩論！」

該論文在摘要與研究目的分別提到，研究基於社會公益，並透過內容分析法與生質材料實驗法，探討取代塑膠吸管的新材料，也想要了解世界各國與台灣的禁塑政策。

該名作者更在謝誌指出，撰寫動機與他創業領域有關，即想成立竹藝公司，「從市場面實際落實產學一體的精神」。

某老牌大學傳播學者表示，在上「研究方法」課程時，要求學生搜尋傳播學門論文在課堂中討論，班上一名學生發現這份論文，該論文指導教授為台藝大圖文傳播藝術系副教授李國坤，口試委員除了李國坤，還有同樣是在台藝大圖文傳播藝術系任教的副教授廖珮玲，以及專長印刷教育的台藝大校友楊憲郎。

該名傳播學者提到，學生在課中分享這份碩士論文時，所有人都瞠目結舌，「不懂竹粉吸管，沒錯，竹子磨粉做的吸管，和圖文傳播有何關係？」

「傳播所儘管近年強調科際整合，但如此顛覆，我也是醉了」，該名傳播學說，該論文使用內容分析法，「根本是瞎掰」，整份論文只有一小段描述作者所謂的內容分析法，完全沒有樣本選取、類目建構、信度檢驗等執行細節，倒是有不少「竹粉吸管」製程圖表，「題目和圖文傳播有什麼關係？我是入行以來第一次看到這種奇葩碩論，還國立大學的呢！」

台北私大一名新聞所學生笑說：「平平傳播所，別人可寫『竹粉吸管』，那我應可寫『松木便當』吧！」

該論文指導教授李國坤透過台藝大校方回應，指出圖文傳播藝術系是一門「綜合應用藝術」領域學系，此研究主題屬於印刷領域中的「材料載體」探討，對應「印刷」傳播藝術的產學印材研究發展趨勢。

至於學生將論文主題與創業領域結合，李國坤說：「研究生的研究動機與目的的構面上，是期待自我透過此次的研究機會與發現，作為他『畢業後』，在創業上，成為一個重要的『學理基礎』依據，以及『研究結果』的應證」，並強調「論文的審查過程是公開透明的」。

對於該論文被學界質疑與傳播學門無關，李國坤稱：「關於論文的閱讀看法，我們應予以著重在論文本身的創新見解，研究成果是否對社會有所貢獻以及是否違反學術倫理，這才是我們所期待的地方。」