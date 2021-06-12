南投縣縣長林明溱欲向上海復星洽購德國BNT疫苗，並號召藍營執政14縣市政府共同響應，但迄今都無明顯動作。上屆以最高票連任、6連霸議員的南投縣議會副議長潘一全表示，國民黨中央可能是怕被抹紅，但若是如此、他也擔心黨攻勢會因此疲弱，反而喪失話語權。

潘一全今日（12）接受香港媒體《中評社》訪問分析，國民黨自從2020連吞三敗後，陷入民進黨的「意識形態陷阱」中，面對民進黨的抹紅、抹黑與「抗中保台」攻勢，常會卻步。這對本來擁有兩岸優勢的國民黨而言，無疑是「自廢武功」，故在議題發動上常令人感覺綁手綁腳。

潘一全指出，其實南投縣、金門縣政府，都有能力透過兩岸管道來取得國際認證的疫苗，若藍營執政的14個縣市能夠串聯，一起表態爭取自購疫苗，必能對民進黨政府形成龐大壓力。但可惜的是，各首長和黨中央的態度不明，曾宣稱要組成「防疫聯盟」，如今也不見實質作為，眼看南投縣積極洽購疫苗，黨在此議題上恐失去話語權，也失去了展現政黨能力的機會。

潘一全呼籲，國民黨從上到下應設法將資源串聯、整合，且不應著力於抗議或訴求上，而是該在民代與首長職權範圍內，祭出具體作為；更呼籲黨中央務必重拾兩岸優勢，以彰顯政黨價值，否則藍營將白白錯失了大展能力的契機。