賭徒媽帶8歲女童推筒子 新莊洗車場賭場17人群聚至少罰102萬（翻攝照片／戴上容新北傳真）

賭徒媽帶8歲女童推筒子 新莊洗車場賭場17人群聚至少罰102萬（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，新北市新莊仍有一群不怕死的賭客，群聚在狹窄洗車場夾層內開賭推筒子，新莊分局偵查隊長林子翔12日凌晨率隊查獲賭場老闆及賭客共17人，赫見8歲女童被母親帶到賭場陪賭，賭場老闆與同夥除吃上官司、賭客被裁罰外，另依違反傳染病防治法開罰至少102萬。

據了解，推筒子賭場經營超過一週藏身於洗車場2樓，洗車場打烊後，入夜後賭客由小門進出，賭客打電話說出暗號「洗車」，把風人就會下樓開門，疫情嚴峻下，賭性堅強的賭客絡繹不絕，未因疫情打退堂鼓。

而這間賭場是由19歲蔡姓男子開設，他向經營洗車場親戚租二樓，開設推筒子賭場牟利，並找來21歲賴男清注、32歲李男把風監看監視器，未料把風李男賭得忘我，渾然不知警察已上門。

新莊警方近日獲報，發現洗車場晚間仍有陌生人進出驚覺是賭場，今天凌晨見時機成熟，由偵查隊長林子翔、中港所長張謝佛率偵查隊、中港所及丹鳳所員警埋伏3小時，見賭客陸續上門，鐵捲門開啟時，趁機衝上樓查緝。

「不要動！手都舉高！通通不要動！」查緝員警持槍衝進賭場，不到5坪空間，竟擠滿17名賭客，排不上賭桌就在休息區看電視，還有人不戴口罩大聲吆喝著，桌上則是擺滿賭金。

賭客看到警察衝進，瞬間嚇傻眼，仍有狡猾賭客把賭資塞進一旁雜物堆，員警喝令所有人蹲下，清點後查扣37萬2千元賭資及9700元抽頭金，另外查扣麻將賭具及監控用的監視器主機與鏡頭。

賭客被員警帶出賭場押上警車，頭低到不能再低，甚至有一名媽媽帶著國小二年級的小女童到賭場摸二把，警方問女童幾歲時，母親答出7歲，卻被女童吐槽「媽媽，我8歲了」，不禁讓員警搖頭嘆氣。

新莊警表示，19歲賭場老闆與同夥3人依賭博罪送辦，14名賭客則依社維法裁罰9000元，另外群聚賭博，員警也依違反傳染病防治法移送衛生局裁罰，最重可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，至少要罰102萬元。