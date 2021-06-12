員警在交流道及平面路口疏導交通。（新北市交通警察大隊提供）

端午節連假因疫情影響關係，中央流行疫情指揮中心呼籲如非必要應避免返鄉及長距離移動，交通部高速公路局已自11日晚9時啟動嚴格匝道儀控管制，透過延長車輛上匝道的紅燈秒數，控管國道車流量在正常流量二分之一以下，且取消路肩開放、高乘載管制、入口匝道封閉、每日20公里優惠里程等措施。

今（12）日因交通部高速公路局交通管制政策及返鄉車潮湧現，已造成新北市各國道交流道匝道及周邊道路出現200公尺以上排隊車陣，依目前流量計算，如台65快速道路往五股交流道部分，假如車潮回堵300公尺則需要約30分鐘駛上國道；回堵500公尺時則需要1小時才能駛上國道。

昨晚9時啟動嚴格匝道儀控管制開始，新北市的五股交流道及土城交流道南下部分即已出現自匝道回堵至平面300至500公尺的大量車潮，並持續至晚間11時以後才逐漸緩解。

本次連假期間國道主要係以提供緊急救護、貨運物流及公務值勤為主，若用路人不配合匝道儀控管制，最重依管制規則將處3000到6000元罰鍰，請民眾務必遵從配合。

新北警局及新北市交通局已在轄區內各快速道路上CMS提前告知國道實施啟動嚴格匝道儀控「紅燈35秒、綠燈10秒管制中」，提醒駕駛人提早改道下平面道路，避免因匝道口壅塞而回堵在高架道路上，耽誤到正常的行駛時間。

另針對各交流道口及平面路口，共動員20處交通崗、警力31名及義交28名；並於五股交流道口、泰山新五楓江路口、新莊區台65線、土城區中央路口機動增派警力以持續維持路口淨空，新北警呼籲民眾在行駛時應遵守警察同仁及義交的指揮，耐心等候並小心駕駛以維持行車安全及交通順暢。