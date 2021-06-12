根據民俗傳統觀念，端午節是一年之中陽氣最旺盛的一天，更是改運添財的吉日，星座塔羅專家小孟老師在臉書粉絲團點名，雙子座、巨蟹座、摩羯座、天秤座的人在端午節財運旺翻天，不僅事業順利，可收穫比以往更多的金錢，就連偏財運都不錯，可望迎來意想不到的驚喜。

▍Top4 雙子座

雙子座的人在端午節偏財運不錯，可以去買樂透試試手氣，如果作夢有夢到任何數字也可以記下來，另外，建議研究一下投資理財的相關標的物，會有意想不到的收穫。

▍Top3 巨蟹座

巨蟹座的人在端午節會感到工作非常忙碌，但有財源進門依舊是一件非常值得開心的事情，所以，建議可以多多安排工作行程，把握好運全力衝刺，會有不錯的成績，倘若有想進行投資理財的計畫，本周正是非常好的時機點，建議可以逢低買進。

▍Top2 摩羯座

摩羯座的人在端午節財運亨通，若是有兼差，會在端午節收穫比以往更多的金錢。此時，在事業上，可以多多展現自己的才華，才會有人看到你、欣賞你，千萬不要太過低調，而讓有心人錯過你這個人才。建議善用網路資源去經營自我，達成事半功倍的效果，可打拚出一番不錯的成績。

▍Top1 天秤座

天秤座的人在端午節正財運很旺，在工作上，建議多為自己爭取資源，會得到不錯的回應。另外要提醒，天秤座的人雖然手頭上有部分資金可運用，但不要因為情緒化而過度花費，建議先將錢存起來，將來若想發展副業，會是很好的基石。