台灣藝術大學圖文傳播藝術系碩專班蔡姓碩士論文研究「竹粉吸管」，長期關注論文現象的私校工會理事長尤榮輝認為，已明顯不符系所教學目標及核心能力，可見碩論不符系所專業、濫竽充數的問題，非僅見於私立大學，這種歪風更已吹向國立大學，「正式宣告國立大學有野雞化危機」，值得教育部注意。

尤榮輝表示，2019年11月中州科大機械所爆出碩論寫命理、夜市及幽默感，社會一片嘩然，教育部也立即予以勒令停招，並通函各私立大專查核，但教育部似乎忽略國立大學也有類似情形，如今台藝大爆出2020年傳播藝術系碩論寫吸管，「正式宣告國立大學有野雞化危機」，教育部應通函各公立大專校院，進行查核並回報。

尤榮輝提到，為求系所永續或招生業績，許多大學對於在職碩專班學生的入學資格及畢業論文要求不高，由於「好進又好出」讓在職人士趨之若鶩，國立大學更成為社會人士或政治人物「洗學歷」的首選。

尤榮輝指出，由於大學有招生需求，指導教授就出賣學術良知配合放寬要求，以致碩專班畢論抄襲或不符系所專業問題層出不窮，在少子化後，這種大學販賣學位、學店化的現象恐怕會越來越普遍，教育部應加強對國立大學的查核，若畢論不符系所專業情形嚴重，也應予以勒令停招，以儆效尤。