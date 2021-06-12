本周末為端午連假第一天，交通部祭出不讓返鄉政策，自11日晚間9時嚴格控管匝道車流量，孰料，國道卻因此嚴重回堵，不少民眾截下即時路況畫面，懷疑難道返鄉車潮還是那麼多？對此，一名網友在PTT上貼出eTag資料，指出通勤人數佔了70%，長程旅次僅約2%。

有網友在論壇《PTT》八卦板上爆卦指出國道紅爆，對此一名F網友以回文方式貼出eTag資料，指出一看資料就能知道高速公路上的車子究竟是跨區移動還是為了上下班通勤。

F網友以交通數據匯流平台上6月11日的eTag旅次公開數據，繪出一張國道旅次距離分布圖，橫軸為車子行駛公里，縱軸為旅次數量，透過圖片可見，直條圖高峰處集中於行車距離20公里以下，亦即通勤族群約佔70%；而行車距離超過100公里以上的長程旅次，實際上僅占約2%，一揭國道塞車真相。

文章曝光後，不少鄉民紛紛感嘆，「卡死短途而已」、「上班族被搞」、「每次看到有人緊張到散佈恐慌就很好笑」，一部分網友大推，「數據說話，推」、「推有動腦」，但也有網友認為，「5%有多少是貨卡車」、「長途還有很多是貨運」。

另外，針對國道管制導致塞車的情況，高公局呼籲，短途旅次請走地方道路，讓國道提供緊急救護及運送民生物資車輛使用；交通部長王國材表示，針對民生物流及大客車較多匝道，交控中心將彈性放寬綠燈秒數，緊急救護車輛可走匝道路肩。