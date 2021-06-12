端午節連假開始，台南市防堵新冠肺炎疫情南下傳播，設立4座返鄉篩檢站，12日再有245人前往快篩，新營醫院站出現1人陽性反應，為釐清是否偽陽性，該案已進一步作PCR核酸，返家1人1室等候報告。

端午連假潮11日湧現，台南市全力防堵病毒南下傳播，一面宣導連假非必要勿返鄉，一面在南區松柏育樂中心、新化區體育公園、永康衛生所與新營醫院分別設立4座返鄉篩檢站，呼籲返鄉民眾踴躍前往抗原篩檢。

台南市4座快篩站12日驗出第1名陽性反應的返鄉民眾。台南市衛生局表示，台南市日前也曾篩檢出陽性民眾，後續檢查多數為偽陽性。12日返鄉快篩陽性案主，已進一步進行核酸檢測，報告須等24小時出爐，目前通知案主返家先1人1室自我隔離，等候檢測報告通知。

台南市12日預約返鄉篩檢累積達726人，11日有103人篩檢全陰性，12日再篩檢245人，篩檢者明顯增多，很多人是未事前預約也來篩檢，證明不少人接受返鄉篩檢政策。

台南市衛生局強調，篩檢陽性與確診獎金是發給案主住處的里辦公室，並非發給個案，也無檢舉獎金，以鼓勵取代強制，呼籲返鄉民眾主動前往篩檢，以免成為端午節後的社區傳播破口。