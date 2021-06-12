國產疫苗備受關注，但外界質疑施打未獲國際認證的國產疫苗，是否將會影響出國?衛福部長陳時中昨(11日)表示，施打國產疫苗後，不會說完全不能不能出國，只是檢疫的方式恐怕有所差別。此話一出，引發國民黨台北市議員游淑慧今(12日)質疑，「若翻成大白話，部長是不是說，『可以出國啊，只是要被人家檢疫隔離14天』？」

陳時中11日在立法院備詢時指出，所謂的「疫苗護照」，有的話也是歐盟本身在討論這個事情，但是這不是強制性規定，只是提供會員國參考，不是說只有這樣一個護照才能旅行，這完全不對，最主要是國家對檢疫、疫苗有特別規定，有這樣證明就不用再經過複雜查核程序，直接驗證是否符合規定，就這樣而已，「疫苗護照只是文件，不是證件！」

游淑慧12日在臉書寫下，話先講清楚，再叫我們打，打疫苗的目的是為了什麼？是為了免於病毒感染、像歐美陸續恢復過往生活，陳時中部長說所謂能出國，只差檢疫流程不同，立委沒有追問，「但若翻成大白話，部長是不是說，『可以出國啊，只是要被人家檢疫隔離14天』？」

游淑慧更提出質疑，打了國產疫苗後，能否不用再戴口罩？還是台灣從此全國終身外出要帶口罩？打了國產疫苗，如果有「副作用」，有疫苗預防接種受害救濟機制，但如果「沒有用」呢？算誰的？是否也應該納入救濟機制？

因此游淑慧喊話，政府不要只為了「先過這關」，用國產疫苗搪塞人民，研發商或政府先把「產品保證」和「售後服務」講清楚吧，盜亦有道，做人命生意的，更要有起碼的規矩吧，「如果國產疫苗施打後難應付變種病毒、出國檢疫差別待遇、不能脫掉口罩（等陳時中表態），那打來幹嘛？空歡喜白做工？」