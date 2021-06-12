衛福部次長石崇良在立法院備詢時，稱萬華是防疫破口，引發爭議；前民進黨立委林濁水今表示，居然把3＋11和諾福特一併甩鍋給老百姓，是「鳴釜而攻之」。

國民黨立委羅明才昨在立院質詢提問「究竟破口是在哪裡？」石崇良數度強調是在萬華。黃珊珊對此相當不滿，在臉書痛批竟有這樣對待自己人民的政府，請石崇良向萬華人道歉。

林濁水今在天臉書表示，回答感染源頭，衛福部次長石崇良回答，「萬華是破口」。居然把3＋11和諾福特一併甩鍋給老百姓！鳴釜而攻之！