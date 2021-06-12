聽起來很像童話故事「小木偶皮諾丘」的真實版：美國一名專捕龍蝦的漁夫說，他被吞進一隻座頭鯨的嘴裡，幸而生還，才得以講述他的驚悚經歷。

法新社今天報導，56歲的派卡德（Michael Packard）歷劫歸來後在臉書（Facebook）上寫道：「我在牠閉著的嘴裡待了約30到40秒，然後牠浮出水面，把我吐了出來。」

「一隻座頭鯨試圖吃掉我，我嚴重淤血，但沒有骨折。」

派卡德出院後，向美國麻薩諸塞州的「鱈角時報」（Cape Cod Times）敘述他的傳奇經歷。事發時，他正在麻州海邊潛水捕龍蝦，「突然間，我感到巨大的推力，接下來眼前就是一片黑」。

英國「每日郵報」提到，擁有40年潛水捕魚經驗的派卡德，當時腦海中盡是妻子和12歲與15歲的兩個兒子，他不斷在這頭巨獸口腔內掙扎，直到看見一絲光線，鯨魚也開始搖晃頭部。

他說：「我看到光線…接著我知道我已經出來了（在水中）。」

根據報導，派卡德的捕魚夥伴梅約（Josiah Mayo）看到「鯨魚浮出水面時激起爆炸性水花，接著派卡德被噴出來」。

位於麻州普羅文斯敦（Provincetown）的海岸研究中心（Center for Coastal Studies）座頭鯨研究主任羅賓斯（Jooke Robbins）表示，她沒有理由懷疑派卡德敘事的真實性。

羅賓斯告訴法新社：「我不認為這是唬人的故事，因為我認識事件中涉及的人物…因此我有充分理由相信他們說的是真的。」

她說，儘管她從未聽過類似「意外」，但或許是派卡德剛好「在錯的時間出現在錯的地點」。

羅賓斯表示：「當座頭鯨捕食魚類時，會衝向前，張開大口吞噬魚群，形成快速的水流。」她還說，座頭鯨嘴巴很大，但咽喉很窄，無法吞進一個人。

根據梅約說法，這隻座頭鯨偏年幼，「可能還無法快速偵測到有些東西在前方」。

即使不清楚所有細節，羅賓斯仍確信一件事：「很重要的是警覺…看到鯨魚時，保持遠一點的距離。給牠們空間真的很重要。」