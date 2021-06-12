Is it just the camera angle or has Kim lost a *lot* of weight? https://t.co/sOZ6dFJxsw — Vipin Narang (@NarangVipin) June 5, 2021

據美國廣播公司、《華盛頓郵報》報導，神隱1個多月的北韓領導人金正恩，日前於政治局會議公開亮相。然而，這位偏好法國奶酪、白蘭地與香菸的領袖，卻被發現苗條了不少，不僅讓人懷疑其健康是否出現問題，更衍生出權力鬥爭、地緣政治效益等聯想，堪稱全世界最不能減肥的男人。

美國廣播公司指出，金正恩在消失1個多月後露面，身材線條卻明顯削瘦下來；更有人注意到他手上價值1.5萬美元的瑞士名錶，錶帶可以繫的比過去更緊。

Has Kim Jong Un lost weight? His watch strap, among other things, would certainly suggest so: https://t.co/JJDyt2Fa4x @nknewsorg pic.twitter.com/3r8KHfnw9y — James Pearson (@pearswick) June 8, 2021

報導表示，儘管每個人體重都會有波動，體重計上的數字也不代表身體健康程度；但長期以來飲食放縱、喜好抽菸、壓力極大而又體重超標的金正恩，健康狀況卻特別受人關注。

延世大學北韓問題專家奉英植（Bong Young-shik）表示，金正恩的健康往往與北韓的未來掛勾。其代表整個北韓與民眾，故身體狀況往往被視為關鍵議題。

從北韓政治體制來看，金正恩無疑可像其父親一樣，統治北韓長達數十年。然而，金正恩卻有一系列健康問題，體脂肪過高、痛風等等。

2014年，金正恩連續消失達40多天，甚至缺席重要會議，隨後又拄著柺杖出現，引發外界猜測健康是否出現問題；2018年，在與南韓總統文在寅的邊境會談中，媒體發現金正恩呼吸困難。

奉英植表示，2019年金正恩跟川普舉行歷史性會面時，南韓醫界仔細地觀察北韓領導人，並評估其身體狀態大概已經到了52歲。2020年，金正恩又神隱3週，各界謠言紛起。有人宣稱金已病危，有人則分析他不過是在躲新冠病毒。

當金正恩又出現在鏡頭時，手腕上的傷痕讓人推測他可能接受心血管手術。美國廣播公司指出，這次金正恩露面卻明顯削瘦，讓南韓學界爭論其到底是為了健康刻意減肥，以維持權力掌控，還是身體真的出現問題。

奉英植分析，雖然不能確定金的健康狀況，但他很可能身體真的不太舒服。從幾個月前的照片與這次影片比對，暴瘦很可能是長期忽視身體健康的結果。

※提前進入權力交接？

目前北韓正因新冠病毒大流行而關閉邊境，加上嚴厲的國際制裁，本已疲敝的經濟又更形惡劣。2021年4月，金正恩承認大流行加上洪水，北韓正面臨史上最嚴峻的情況。

奉英植指出，一般而言政治局會議每年只召開一次；但2021年迄今已召開3次，這反映出國民經濟正陷入困境。值此惡劣之時，若金正恩再因健康問題而倒下，由於其孩子都還年幼、無法繼承，突然的權力真空不只是北韓問題，甚至會產生地緣政治效益。

※金與正能否崛起

報導認為，金正恩的妹妹金與正可能是潛在的權力主導者；先是在2020年口頭抨擊文在寅，又炸毀兩韓聯絡辦公室。北韓憲法明定擁有白頭山血緣的家族才能繼承領導權，而金與正恰好有這一血統；但是北韓父權文化根深蒂固，成為其權力之路的絆腳石。何況，共產國家也不曾出現女性領導人的紀錄。

奉英植分析，金與正還不曾主導外交或內政，其地位主要是在宣傳與灌輸黨政策，並負責打理兄長的日常庶務。近日北韓設立第一書記這個職位，似乎為金正恩的第二順位負責人，而金正恩擁有總書記的頭銜。但奉英植認為，金與正如果出任此一職銜，最可能的是協助兄長的夥伴角色。

他更表示，這位置可能是在北韓局勢出現惡劣變化時，代替金正恩被揮刀斬落的犧牲角色。金正恩身為國家領導人，承受壓力愈來愈重，需要一個人為其轉移責任。當北韓國政出現重大失誤時，這個人就會遭嚴厲譴責。

《華盛頓郵報》更分析，金正恩暴瘦導致健康問題，將為日本、南韓、美國等區域行為者產生影響。如果體重下滑是因為健康因素，那繼承人之爭已在檯面下洶湧進行，並為外界帶來麻煩。