上週大S（徐熙媛）拋出震撼彈，有意結束和汪小菲的10年婚姻，而大S封口7天後，今(12日)凌晨突然在IG放話，直指：「我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們」，隨後經紀人跳出解釋大S只是心急無法打疫苗，更強調：「我們不是白老鼠！我們的命也是命！」，而媒體稍早詢問小S，她婉拒多說什麼，還附上一個冒冷汗的表情符號，似乎無意加入戰局。

自稱「北京小炮兒」的汪小菲上周在微博開罵，先是批評有人罹患新冠肺炎還闖廈門，又直言大陸現在繁榮，「而我的家人在台北根本打不到疫苗。太無恥，太低級了。這就是對比，這就是差距」。引來大S表示打算離婚，不想再回應汪小菲的言論。

大S今凌晨批評被集體屠殺。（圖／翻攝自 IG）

對此，今凌晨大S打破沉默，在IG限時動態說：「我的微博被封鎖了，IG也被停更了！我只想說：我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們」，「這算是集體屠殺吧！」6小時後又澄清：「那個…微博跟IG都沒問題…本人手殘不會用…。但狠話是保留的奧！」，經紀人則代為解釋大S說的是目前的疫苗問題，「大S想表達的是，現在全台灣2300萬的人民什麼時候才能打到疫苗？！我們不是白老鼠！我們的命也是命！」

小S日前提供電解水給「專責防疫旅館」。（圖／翻攝自小S 徐熙娣 臉書）

至於何時會跟汪小菲離婚？大S經紀人說關於藝人家中的小事就不會再做回應，「現在疫情當下最重要的是如何能讓人人都有疫苗打！」至於大S發文中的「蔡」是指誰並未解釋。稍早，《三立新聞網》詢問到小S，問是否有想說的話？小S簡單回：「不了」，並加上冒冷汗的表情符號，暗示對現狀無奈，但也不想多說什麼。

事實上，5月中台灣疫情爆發以來，小S常在臉書替醫護人員打氣，直說：「辛苦你們了，誠摯的感謝！」後來她更加入賈永婕的善舉，每天準備100個愛心便當給前線的醫護人員加油打氣，也提供電解水給「專責防疫旅館」，當時小S轉發寫下：「能為台灣醫護、病患出一分心力，是我們本該做的事！」實際用溫暖行動關懷社會，蔡康永也回應她：「以你為榮」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922