蔡英文總統今在臉書提醒，紓困4.0當中，特別增加了每位孩童10,000元的孩童家庭防疫補貼，將在6月15日正式上路。

總統強調，申領流程已經簡化，6月15日起線上申領，或6月18日起ATM申領，不必臨櫃、減少接觸，安全又安心。對於兩歲以下、有登記育兒津貼帳戶的孩童，衛福部會直接匯款到帳戶。

總統今在臉書指出，孩童家庭防疫補貼將在連假後上路，三級警戒下停課不停學，爸媽都辛苦了。

她說，最近這段時間，家長們都是在工作和家庭之間蠟燭多頭燒。有些爸媽輪流請假，有些則是在家上班，同時還要緊盯著孩子線上學習的進度，真的很不容易。

總統說，注意到家長的需求，在紓困4.0當中，特別增加了每位孩童10,000元的孩童家庭防疫補貼，將在下週二正式上路。只要家裡有國小以下小孩，或有國高中、五專前三年身心障礙學生，家長就可以申領，共250萬人符合資格。

總統表示，政府正全力投入防疫工作，也努力做好紓困，希望能及時減輕大家的負擔。謝謝各位爸媽這段時間的配合，也請大家繼續團結防疫，只要盡量少出門，距離恢復如常的日子，就會越來越接近。