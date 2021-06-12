麥當勞與BTS(防彈少年團)聯名推出「THE BTS MEAL套餐」，餐點包裝還使用BTS代表性的紫色，吸引不少粉絲購買，甚至還有人吃完後，將紙盒、紙袋清洗乾淨收藏。有人近日就發現，比起用原價買「THE BTS MEAL套餐」，可改使用甜心卡購買較省，同樣能獲得BTS聯名包裝。

一名網友在《Dcard》表示，「THE BTS MEAL套餐」內含有10塊麥克鷄塊、中份薯條、中杯冷飲及2份特製醬料(甜辣醬、肯瓊醬)，售價為新台幣155元，不過若改使用甜心卡購買，也可以獲得類似的餐點，100元能買到10塊麥克雞塊及大杯飲料，再加上一份55元大薯還多送小薯。

用甜心卡點餐與原本的「THE BTS MEAL套餐」內容物相近，而且中薯與飲料升級變大，甚至還多小份薯條，相當划算，而原PO也強調，「如果是粉絲想要全套就直接買，這裡是肚子很餓想多吃的看法」，不過包裝是否仍為BTS聯名款，也有網友幫忙補充，「只要是10塊雞塊都是用紫盒哦」。

而用甜心卡點雞塊，是否能獲得特殊醬料，也有人表示，若買4塊跟6塊雞塊都是1包醬料，唯有10塊才能獲2包醬料，「以上醬料都是可以任選的喔，10塊可以選2種不同醬料，也可以2個醬料都同口味，然後肯瓊醬跟甜辣醬都可以花5元加買，但只能加買一個，糖醋醬是最多可以加購5個喔」。

還有人分享嘗鮮特製醬料的心得，「肯瓊醬很讚，但我最喜歡兩種醬一起沾著吃」、「剛剛吃了，我果斷沾回去一般的醬」、「今天試了甜辣醬，跟外面的甜辣醬差不多，但我覺得跟雞塊蠻搭的」、「肯瓊醬吃起來很像加辣的蜂蜜芥末醬，不能吃辣的，吃之前要想一下，今天吃差點辣死掉」。