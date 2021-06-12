疫情的嚴峻時期，中華男籃隊率隊出征菲律賓為國爭取榮耀！2021 FIBA亞洲盃男籃資格賽，因疫情不斷延期的第三階段終於開打，12日起ELEVEN體育家族帶來為期9天的轉播服務，包含大家最關注的中華隊3場賽事，17日下午5點50分首戰面對大陸、18日下午2點20分強碰日本、20日下午6點20分再戰大陸，通通都有提供現場直播，請大家守在電視機前，有線電視在ELEVEN體育一台(73台)，中華電信MOD在ELEVEN PLUS(211台)，或是線上訂閱ELEVEＮ體育家族官方APP收看，為中華健兒們加油！

2021亞洲盃男籃資格賽共24支球隊分為6個組別，爭奪16個晉級亞洲盃的席次。各組前2名將直接取得亞洲盃參賽資格，剩下4席則是由各組第3名於8月進行6搶4的比賽。今天資格賽首日，ELEVEN體育家族率先帶來E組的對戰組合，伊朗迎戰卡達。

另一場非常有看頭的賽事，在16日下午5點50分地主菲律賓隊將面對韓國隊的踢館，籃球迷引頸期盼的焦點對決終於要上演，兩隊在資格賽前兩階段勝率皆為100%，菲律賓隊更是每場比賽至少贏20分以上，能否繼續展現強大火力令人期待。

中華隊本次是以平均年齡24歲的年輕陣容出征，12名球員過去皆沒有國家隊一軍的經驗，隊上最資深的球員是今年27歲，效力剛成軍的高雄海神隊的林任鴻。至於新遞補加入的谷毛唯嘉、謝亞軒、藍少甫都是來自UBA的大專好手。

中華男籃執行教練鄭志龍表示，在面臨疫情巨大挑戰時，組隊與訓練都在極短時間內完成，此次征戰宛如不可能的任務，盼望這群年輕球員能把握上場時間，藉機汲取國際賽經驗。中華隊全體隊職員在完成疫苗注射後，現階段採取集中住宿與分流訓練，預計14日包機前往菲律賓。