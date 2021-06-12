中央流行疫情指揮中心日前回絕司法院所提出，讓法警同仁優先接種疫苗，中華民國法官協會12日發聲明表達遺憾，協會指出，第一線醫護確實需要疫苗保護，但也希望指揮中心能多多考慮，在司法體制中第一線的法警同仁，不要讓他們冒著高風險值勤，讓他們的身體健康備受威脅，也造成國家防疫的破口！

法官協會表示，法警職務包括：值庭、候審戒護、執行拘提、解送人犯等等，更常與四面八方前來法院的民眾、犯罪嫌疑人、被告頻繁接觸。

以刑事案件為例，法警同仁必須第一線處理人犯，這些人犯即使在疫情期間，仍可能因為法院通緝、檢警緝捕而到案，組成來自全台各地，其中包括許多來自疫情嚴重的區域。

縱使監所內有建置部分的負壓隔離舍房，但實際上間數寥寥可數，不足以應付目前遇到的大規模疫情情形。如果法警同仁不幸染疫，除了法院可能有疫情擴散風險，萬一致戒護的人犯在移送過程中受到感染，再被送入更封閉的監所內，無疑就埋下了群聚感染的未爆彈。

為此，法官協會懇請疫情指揮中心，重新審視法警執勤如同第一線警消，儘快將法警同仁列入施打序位中，不該法警執勤反成為國家防疫破口。