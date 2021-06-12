疫情三級警戒期間，出現不少佛心房東主動調降房租，但也有房東卻調漲房租，名符其實成了「惡房東」，一名原本住在新北市中和區的女網友發文抱怨，房東日前一口氣將房租調漲5千元，從8000元漲到1萬3千元， 讓她氣炸怒轟「根本是趁火打劫」，決定退租，網友看到貼文紛紛留言炮轟：「一漲就超過6成，太狠了吧！」。

自5月爆發本土疫情以來，各行各業難免受到衝擊，尤其餐飲、旅遊業，更是多人被迫離職或收入縮水，生活陷入困境，如果又是租屋族，每個月的房租更是一筆不小的負擔，若此時又被房東漲房租，肯定覺得對方趁火打劫、落井下石，心裡肯定氣憤不平。

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」怒轟，因為原來租處有點小，本就有搬家的想法，但礙於搬家在太麻煩，便一直沒有搬，沒想到疫情嚴峻期間，卻被房東漲房租，而且8000元漲到13000元，還唬爛說房屋地價稅太高，因為被漲房租，就順勢退租。原PO表示，現在已經租到同樣是13000元、但空間大一倍的房子了。

原PO文末提到，總幹事跟她說，她搬出來之後，原來租的房子這個月還沒租出去，猜想這兩個月應該很難找到房客，對房東是不小的損失，讓她有點小開心。

網友看到貼文紛紛留言「房東沒漲到房租，連房租也沒了，這叫賠了夫人又折兵」、「搬得好，讓房東拿老本自己繳地價稅」、「中和這次疫情滿嚴重的，搬出來也好」、「一次調漲5000，超過6成耶，太誇張了」、「只是要趕走房客而已，一次漲這麼多，沒人會續租」。

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