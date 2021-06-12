今天是端午連假第一天，台中市交通局表示，國道大雅交流道早上6時湧現車潮，環中路上匝道短暫回堵約1.2公里，其他交流道周邊及整體交通順暢。台中市長盧秀燕上午視察高鐵台中站，了解「消毒防疫門」運作，旅客也不多，她表示，高鐵站人潮少，有比較放心，呼籲民眾少外出，度過平安、健康的假期。

交通局指出，國道大雅交流道今天早上6時湧現車潮，環中路上匝道車隊回堵長度約1.2公里，此外，其他交流道及中清路、台灣大道、五權西路等主要道路整體交通狀況良好。

因應端午3天連假，台中市在台鐵、高鐵等重要交通場站設置「消毒防疫門」，旅客經過「消毒防疫門」可同時量測體溫與消毒全身。盧秀燕上午在交通局長葉昭甫、環保局長陳宏益等人陪同到高鐵台中站視察。

盧秀燕表示，今天高鐵站旅客人潮很少，端午返鄉潮應該自11日週五開始，市府昨天偵測台中捷運、高鐵站的人潮，甚至比上週五還少，顯示宣導端午勿返鄉有成效。此外，市府在台中火車站於4道驗票閘門單一出口處，一對一設置消毒防疫門；而高鐵台中站於3處出口，共設置9座消毒防疫門，旅客經過時可測量體溫並消毒全身，民眾反應不錯。

交通局指出，端午連假期間，市府在高鐵台中站、台中火車站、豐原火車站、新烏日火車站、大甲火車站、清水火車站及沙鹿火車站的離站出口安裝「消毒防疫門」，採非接觸式紅外線測溫儀器及除菌燈管照射，旅客入站透過自動測溫儀量測體溫，出站後再次量測體溫並進行紫外線全身消毒。截至昨日止，台鐵、高鐵等交通場站皆無旅客量測異常。