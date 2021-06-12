日本捐贈124萬劑AZ疫苗新北市本次獲配8.3萬劑，新北市衛生局表示，目前疫苗已全數開始配送，依照原定計畫15日起開打，針對住宿式長照機構住民及工作人員約2.4萬人、洗腎患者約1.3萬人、85歲以上長者約5.3萬人與第一類至第三類醫事防疫人員及高接觸風險者約5000人。

新北市衛生局表示，第1到3類採線上預約及造冊，第5類長照社福機構及洗腎患者由轄區衛生所安排200隊機動接種隊入機構施打，85歲以上長者分區分里分時段輪流接種，目前都已上網公告施打地點。