【旅奇傳媒/記者-王政】隨著疫情延燒，全台疫情警戒進入第三級時間再延長，全台各行各業百工運營大受影響，日前行政院公布紓困4.0內容，其中面對海嘯第一排的旅行社業者，只給予「旅行業薪資及營運補貼」和「團體旅遊取消補貼」，方案與業界期待落差極大，旅遊業內引發強烈不滿，抗議電話灌爆各大公協會，為此中華文教經貿科技曁生活醫療及觀光產業協會、台灣旅行業協會、新竹市旅行公會發出聯合聲明，向政府進行呼籲。

自2020年3月宣布禁止國外出團及今年5／15宣布暫停國內出團後，產業環境雪上加霜，旅行社受疫情傷害最重、補助最不成比例，申請規定過於繁瑣，旅行業都已經全面停業完全沒收入，不只補助限定條件，還得提供所謂的業績衰退證明，讓業者無所適從。

補助應本著從簡、從寬、從速處理，即時到位即時幫助業者渡過難關的原則，今年補助項目和金額不但比去年更少，繁瑣的項目更造成混亂，例如補助薪資和營運，是補薪資還是補營運，受益對象根本不同？造成業者和員工為了是補助款給誰而爭執、對立。

觀光產業本身是個巨大的服務產業，涉及無數就業人口，旅行業被禁止經營團體業務，和被停止營業同義，政府未針對旅行業特性訂定補助適宜的紓困措施，業者被停業多久也未明朗，當局也沒有長期協助業者的計畫，看不出任何主管觀光產業的專業性。

旅行業者勉強挺過2020年，恐難撐過今年，在此呼籲政府主管機關做決策時，不是只有找幾個固定團體及大型旅行社背書就了事，旅行業者分布在全台，真的要傾聽地方觀光產業的心聲，廣納建言，莫閉門造車做無意義之內宣，自我感覺良好，和民意背道而弛。

對於政府的紓困，中華文教經貿科技曁生活醫療及觀光產業協會、台灣旅行業協會、新竹市旅行公會三大單為，鄭重對政府提出以下呼籲﹕

一、應分別明定補助旅行業者營運和從業人員的薪資，真正幫助勞資雙方

行政院公告的旅行業薪資及營運成本補貼案，把過去2種不同的補助項目合在一起，含糊不清不知到底補助對象是誰，每個月營運補貼及薪資補助應明確規定分別補助旅行社和從業人員，才能真正幫助到旅行業雇主與勞工，不應該是要造成勞資雙方爭議和對立。

二、應減輕旅行業者經營成本負擔，不倒閉才能拯救員工不失業

1.旅行業者很大負擔在房屋租金，應該補貼部分房屋租金至少到今年底。

2.旅行業今年度的勞工保險費用企業負擔部分、應由政府協助負擔。

3.旅行業已無法組團，法律規定之履約保證保險費用可免投保1年，減輕旅行業者投保負擔。

三、疫苗和雞腿不一樣，觀光立國淪為口號

政府對疫苗護照要超前部署，疫苗購買不是買雞腿，觀光產業是國民外交的第一線，歐盟及鄰近國家相繼解封開放境推行旅遊泡泡或疫苗旅遊，為保障旅行業後疫情時代出入境業務需求，應規劃相關人員優先施打國際認證的疫苗，觀光產業才有可能復甦，旅行社才有生存空間。

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