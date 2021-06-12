演藝圈又有藝人確診，主持人李培禎今爆出新冠肺炎確診，表示都沒有什麼徵狀，目前正在防疫旅館隔離中，所幸老公與2個小孩都未感染，處於隔離狀態，沒有症狀。

她在臉書發文表示現在心情平靜，因打算飛往加拿大做了搭機前的PCR檢測發現確診，已接受事實。自從5月中旬疫情爆發以來，她一直在家陪孩子們，3周內才出門3次，每次都有戴口罩， 也經常洗手、噴酒精消毒，自認很小心，無奈表示：「你們可以想像當我被告知PCR是陽性時我多震驚！」

她透露家人一切都好，自己在防疫旅館隔離，並提醒大家：「永遠不要低估新冠肺炎病毒，就算很小心，也不代表不會染疫。」表示大家要做好一切防疫措施，吃得好、充足睡眠、保持樂觀，努力提升自己免疫力。

女星李培禎爆新冠肺炎確診。 （摘自臉書）

主持人李培禎曾獲選為溫哥華華裔小姐選美冠軍，她跟國產實業小開老公林谷樺結婚8年，育有5歲大兒子Ian、3歲小兒子Zachary，疫情期間，親子相處時間變多，也多了讓孩子學習好好刷牙、穿衣和學打掃的機會，李培禎還意外發現，兒子展現出不同以往想法，常讓她不禁莞爾。

有一天大兒子竟提出自己要剃光頭，李培禎不斷勸阻，大兒子竟回她：「媽媽妳曾說過，只要不危害自己，我就可以做決定，我自己的頭髮為什麼不能自己做決定呢？」李培禎後來想想也無不可，晚上就在老公操刀下，幫2個兒子都理了個大光頭，2個兒子隔天立刻視訊班上同學獻寶，還自豪現在洗頭都不用吹髮了。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922