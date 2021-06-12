全台三級警戒至6月28日，政府及公眾人物紛紛宣導端午連假「宅在家、救台灣」、「不移動不返鄉，保護他人」，中天當家主播盧秀芳自疫情升溫以來，即帶領台內主播一同戴上口罩播報、主持，保護自己也維護他人健康，她也呼籲端午假期請大家好好待在家！而主播鄭亦真、劉盈秀、簡至豪各自分享疫情期間自己的假期規劃。

中天螃蟹主播劉盈秀透露：「今年端午節與家人保持社交距離不共餐，不在台北的就改用視訊過節！」她還計畫端午節要在家換上運動裝，天天做防疫健身操：「最近主持《螃蟹秀開鍘》特別節目，教大家六個超級簡單在家就能做的運動，教鋼鐵蟹寶們一起用正能量增加免疫力，戰勝疫情！」

漢堡主播鄭亦真也因疫情不打算返鄉：「因為疫情沒得返鄉，所以連假會在線上與觀眾朋友一起過端午。」她還補充：「我覺得疫情還是不要跨區移動，是保護長輩也是保護自己，幸好疫情前我們很常聚會，所以不急著在端午碰面，太危險了。」至於端午節怎麼過，鄭亦真因個人對於開運撇步頗有研究，她特地分享：「除了準備粽子過節以外，我特別跟鹽場訂了『午時鹽』，就是在端午節正中午採收的海鹽，打算放在辦公室當開運物，還有還會在家煮艾草水洗澡，讓自己遠離邪氣。」

主播簡至豪則要邊播新聞邊挑戰立蛋，疫情期間不宜出門，視訊也可以聯繫感情：「或許下班後可以來個視訊肉粽大戰，看看誰家的肉粽料多味美吃相誘人！」簡至豪更提到：「自主居家防疫一段時日了，不少人蠢蠢欲動想奔到戶外，只是疫情還在拉警報，忍一時不便才有機會換來正常生活。」他更語重心長提醒：「端午節不會自己跑掉，明年還會有，但要是疫情持續上升，那才沒有節日可以過，所以請大家聽從勸導，你我才公平安全！」端午連假，中天電視YouTube頻道陪大家一起線上過端午。