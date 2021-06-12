劇組及員工會團購艾叻沙的便當。（民視提供）

王瞳（中）上紅毛（左）、陳彥嘉的節目。（民視提供）

艾叻沙的便當獲好評。（民視提供）

忙拍民視八點檔《多情城市》的王瞳，直說拍戲真的很幸福，因劇組有時會訂艾叻沙的便當，還開肉骨茶湯包的團購，也有前輩訂艾叻沙的便當給醫護團加菜，讓她非常感動。

在疫情蔓延下，每個人善心滿滿，她說現在疫情期間，本來每年端午連假都會回台南看外公，這次就好好待在家用視訊，她說外公現在不只會看八點檔，還會用臉書、YT頻道甚至鎖定艾成的直播，還會不時的稱讚艾成的好歌聲。

她日前上紅毛、陳彥嘉主持的鳳凰直播節目《大手牽小手》，紅毛一開場就爆料當他還沒進入行時，跟王瞳有共同朋友一起餐敘，當時大家都喝開，剛好他跟王瞳的家住比較近，因此搭計程車護送她回家。

紅毛透露，王瞳一下車就直衝家門，只是開門了，鑰匙還掛在門上，讓他只好跟上前幫她把鑰匙拿下來，沒想到王瞳爸爸還沒睡，走向他說：「謝謝你，請問你是？」紅毛說，當下起雞皮疙瘩，只是解釋時還一直結巴，讓他直呼很糗。

王瞳分享拍戲心得，表示演戲雖然很忙很累，但真的要趁空檔多看戲，曾有導演說「不看戲的演員是不會進步的」，讓她受益良多。也透露自己看戲都會有職業病，她會不自覺先看燈光、看運鏡方式、演員表情等，都會看兩遍以上。

她也暴露自己從小的怪癖，小時候做錯事被媽媽打，會在廁所哭不停，她就看著鏡子的自己哭，發現眼淚會怎麼流，也研究出怎麼哭比較美，讓她笑說「因禍得福」，後來進演藝圈拍戲之後，發現這對進演藝圈在戲劇拍攝上也非常有幫助。