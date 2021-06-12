彰化單日新增2例確診。（截圖／吳敏菁彰化傳真）

中央流行疫情指揮中心12日宣布單日確診增加本土病例250例、境外移入1例，總計251例，彰化縣增加2例，下午3點，彰化縣政府將召開線上記者會，民眾可以收看彰化縣長王惠美臉書，將詳細說明彰化縣新增情況。

陳時中表示，在添26死，疫情較為趨緩，但仍不可以掉以輕心，日本捐贈124萬劑AZ疫苗已經配送各縣市。中央和地方各有困難，要配合一起努力，才能把效率做到最高。

彰化縣確診個案增加2個案例，水果傳播、牌咖和醫院群聚已收尾了，昨天又爆發新北返鄉大家族餐會，造成群聚感染，一次4代8人中標，尤其20幾人一起聚餐，讓人緊張，今天只有兩例確診，不少人鬆了一口氣。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，昨天病發家族已經在阿嬤確診後，已經全部都匡列了，疫情在掌握之中，除了第一接觸者匡列，並繼續再往外第二、第三層追蹤，至少又數百人了，目前還不能大意，也呼籲不要再群聚、聚餐、打牌。