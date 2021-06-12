我國新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，除了在6月9日配發莫德納疫苗外，開放第一類人員接種外，其餘的會在今天開放，至於124萬劑AZ施打對象則開放包括第一至第三未接種疫苗者，住宿長照機構、洗腎患者，已接種疫苗且要接種第二劑的民眾及75歲以上長者等。

陳時中指出，第一類人員可以選擇莫德納或AZ，住宿長照機構及住民則會用外展式安排醫護至機構施打，洗腎患者則由洗腎診所施打，75歲以上長者，目標的接種群比較多；一至三類以9成為目標，住宿及洗腎希望打滿，75歲長者預計大概55%至6成施打，第一波75歲以27％發送，這幾類各有消長只要使用的差不多就由第二批往下配，75歲對離島會配發至少9成發送，因為離島區域醫療資源不足，還有很多運送困難因此一次配發比較多至離島去。

陳時中強調，這次比以往配發來得多，這次量比較大但還是不足以讓大家施打，因此先由優先群施打，地方也有一定的壓力但還是請地方政府，要由中央與地方合作及時施打目標群，公布接種計畫後，也提供諮詢專線，任務很繁重一方面要疫調、病人照顧安置等大家壓力都很大，拜託地方政府民政衛政共同努力完成疫苗接種的任務。

陳時中指出，6月15日開放124萬劑，因為封緘檢驗提早做完，配送至地方政府，部分地方政府即時開打也尊重，也沒有什麼要等的理由，但原則還是6月15日開打。