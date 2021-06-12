【旅奇傳媒/編輯部報導】全球犀牛正面臨瀕危情況，其中白犀牛數量僅剩18,000隻，為此，臺灣與日本攜手進行瀕危動物保育與繁育生存！日前，台日友好交流喜訊再添一樁，六福旅遊集團與莊福文教基金會於2020年9月22日與日本東武鐵道集團跨國攜手，啟動「台灣史上最大瀕危動物輸出」，2021年6月8日莊福文教基金會的犀牛妹艾瑪自六福村野生動物園出發，搭乘直航飛機，經過近16小時的長途跋涉，平安抵達日本東武動物公園，為台灣大型瀕危動物輸出成功的首例，寫下台日動物外交歷史新頁，擔負起促進犀牛血源豐富化的重任。

▲艾瑪熟門熟路地走進箱籠，準備度過16小時的旅程。 圖：六福旅遊集團提供╱提供

莊福文教基金會新任董事長賴振融表示，此次台日犀牛交流合作，希望只是起點，除獲日本台灣交流協會、台灣日本關係協會、台灣和日本動物園暨水族館協會高度重視犀牛輸出計畫，也讓其他多國動物保育組織開始關注到臺灣，期許未來能針對現存的犀牛永續生存有更多合作。

此外，2021年莊福文教基金會正式於六福村野生動物園成立亞洲最大的犀牛繁育基地，除促進物種血緣交換，未來也將積極與國際專家建立專業交流，提升學術研究發展，共同為犀牛永續生存努力，更持續推廣全民動物保育教育、成立在地區域型保育救傷基地，以實際行動回饋社會，發揮正向影響力。

▲艾瑪剛抵東武動物公園新家，好奇走出箱籠認識新環境，隨後自己步入欄舍中。 圖：六福旅遊集團提供╱提供

艾瑪出發前，六福村野生動物園動保、獸醫及工作團隊，及台灣觀光親善大使—喔熊組長、六福娘家代表—犀牛珠五花親贈台灣特產，特別在4月為她舉辦了溫馨的歡送會，並準備滿滿一牛車的美食，讓艾瑪盡情享用補充營養，包含艾瑪最愛的玩具、台灣特產7號牧草、有犀牛乖乖之稱，由草料壓縮而成的人工經料、可補充鹽分礦物質的礦鹽及百慕達草。出發前一天，艾瑪似乎也感受到離情依依，不安的走來走去，動保同仁也為她抹上最愛的泥巴，舒緩艾瑪心情，並忙著幫艾瑪做最後的抽血及監控維生素E的數值、量身高、體重等檢查，確保健康無虞。

▲莊福文教基金會台灣史上最大瀕危動物輸出計畫，今年6月8日成功寫下台日動物外交歷史。 圖：莊福文教基金會╱提供

飛機抵日後，艾瑪在日方人員的照護下，立刻從機場直奔東武動物公園，經過長達16個小時的長途跋涉，剛到新家的艾瑪就像個好奇寶寶，不停東張西望認識新環境，隨後自己步入欄舍中，現場隨即響起感動的歡呼、鼓掌聲，工作人員直呼艾瑪真是太棒了，甚至有人感動的擦眼淚，對他們來說這是疫情期間、他們期待已久，來自台灣最振奮人心的禮物。這段期間，日方與六福同仁也隨時保持聯繫，共同協助艾瑪適應新家，接下來，等公犀牛莫蘭抵達後，艾瑪將與莫蘭共結連理，促進全球犀牛血緣豐富化。

▲艾瑪今年五歲，體重702公斤。 圖：莊福文教基金會╱提供

艾瑪小檔案

物種：南方白犀牛

學名：Ceratotherium simum

出生時間：2015年12月

年齡：5歲6個月

性別：女

體重：702公斤

最愛吃：苜蓿草

未婚夫：10歲的莫蘭

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）