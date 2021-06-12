東吳大學畢聯會則為了線上畢典所創作出畢業歌曲《這四年》，MV更特別改用動畫呈現，捨棄真人拍攝，避免群聚。(東吳大學提供／李侑珊台北傳真)

東吳大學以「動物森友會」概念，打造東吳校園地圖。(東吳大學提供／李侑珊台北傳真)

陽明交大陽明校區今日舉辦線上畢業典禮，撥穗儀式也以影片方式呈現。(陽明交大提供／李侑珊台北傳真)

本土疫情持續發威，陽明交大陽明校區、東吳大學、淡江大學與台北科技大學今(12)日皆舉辦線上畢業典禮。陽明交大校長林奇宏特別以「艱難」為題發表致詞，說明危機就是轉機，勉勵畢業生，「這個時候暫時失望是可以的，但不該永遠失去希望。」

陽明交大陽明校區共有961名畢業生，校方表示，上一次學生無法順利參加畢業典禮是SARS疫情時期。

台灣抗疫正面臨艱難時刻，林奇宏在預錄影片發表演說，並「艱難」為題，並提出4個面對「艱難」的方式，勉勵與祝福畢業生：從艱難中探索潛能、從艱難中發現希望、從艱難中找尋智慧、從艱難中成為安定人心的力量。

東吳大學畢聯會則為了線上畢典所創作出畢業歌曲《這四年》，歌詞寫道：「因為這一切，讓生命有了亮點，在往後無光的夜，不再怕黑」，除了表達對校園生活離情依依，MV更捨棄真人拍攝，特別改用動畫呈現，避免不必要的群聚。

東吳大學今年預估有3402位學士、587位碩士、6位博士完成學業。校長潘維大則送給畢業生「大人物」三個字，「大」指的是大數據、雲端運算、物聯網，「人」是人工智慧、機器人；「物」是生物科技，在全球化與數位創新的衝擊之下，未來瞬息萬變，潘維大期勉同學時時保持好奇心與求知慾，不斷的思考與學習，看清方向、堅定前行。

北科大也在今日首度舉辦預錄完成撥放的線上畢典，本屆畢業生包含學士、碩博士共2604人。

由於疫情衝擊就業，學子必然擔憂就業情況，北科大校長王錫福期勉畢業生，「欣然接受目前的景況，在最小的事上忠心、竭心盡力地完成，就能成就最大的事」，並引用知名小說並引用《雙城記》名言：「看似最壞的時代，更要翻轉眼光，拿出鬥志，相信這是最好的時代。」

淡江大學也在今天舉辦線上畢業典禮，並採取直播的方式，校方特地在典禮尾聲，播放所有應屆畢業生名單，為同學們的學習畫下圓滿句點。