天使隊大谷翔平在換投之後繼續擔任右外野手，揮出二壘安打。（路透）

大谷翔平12日登板投球，繳出5局失2分、8次奪三振的好投，他自己還擊出兩支安打、帶有1分打點，但即使是這樣還差點輸球。響尾蛇在大谷退場之後立即追平比分，又在9局下開轟續命，雙方大戰完第10局才分出高下，天使6-5獲勝，但是大谷的勝投就被搞掉了。

Shohei Ohtani did not agree with this balk call pic.twitter.com/fRmOS0La5K — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 12, 2021

大谷被打的兩分有點冤。響尾蛇當時藉著觸身球、四壞球上壘，然後主審居然連抓到兩次「投手犯規」，跑者強制推進兩個壘包，就這樣丟掉第1分。接著大谷以指叉球三振下一位打者，但捕手鈴木清沒接好，又被偷跑1分回來，同時結束響尾蛇跨場連續16局沒得分的乾旱。

對於主審的判決，大谷雙手一攤、縮著脖子表示無法理解，他哪有投手犯規？天使總教練麥登(Joe Maddon)上前與主審爭吵無用（這種的不能重播挑戰）。主審似乎對大谷牽制跑壘的假動作感到不滿，又挑毛病說他投球出手過快，但從重播畫面來看，也找不出大谷明顯的犯規動作，何況還是「背靠背」的投手犯規。球迷在網路痛斥「我知道什麼是投手犯規，這個不是投手犯規」「超爛的判決」。球迷貼出日本電視轉播員的反應，他們跟美國球評一樣都是覺得莫名其妙。

此戰大谷大幅增加四縫線速球的配球，最快球速也飆到99.6英里（時速160.3公里），指叉球做為「終結技」表現不俗，他收拾的15個出局數有一半是指叉球解決的。3局上天使先打開攻勢，鈴木清陽春全壘打，大谷兩出局之後擊出二壘打送回第2分，安森尼阮棟(Anthony Rendon)再一棒把大谷送回本壘。

大谷被主審惡搞之後，憤怒的鈴木清立即再打回1分，但是天使中繼投手羅瑞格茲(Chris Rodriguez)很快敗光兩分領先。大谷從投手丘下來之後馬上又返回球場擔任右外野手，獲得球迷喝采。7局上大谷再敲二壘安打，一陣混戰天使又領先1分。

9局下響尾蛇艾斯柯巴(Eduardo Escobar)在兩出局、兩好球絕境下轟出追平全壘打。最後10局上是響尾蛇投手伯克特(Ryan Buchter)連續觸身球送掉分數，讓天使得以撿回勝利。