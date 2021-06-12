南投縣政府衛生局委請竹山秀傳醫院，12日在竹山鎮武德宮辦理社區篩檢；衛生局指出，快速篩檢總計篩檢130人，全數陰性。南投縣有6家指定採檢醫院，包括衛生福利部南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院、佑民醫院、竹山秀傳醫院等。

衛生局指出，「快篩陰性不代表沒有遭受新冠肺炎病毒感染」，仍應持續注意健康狀況。端午連假期間，民眾若要購買過節食品，請務必全程戴口罩，保持社交距離，外出採買時，請先擬好購物清單，盡量避開壅擠人潮，出門一趟買好就盡速離開。

衛生局表示，另遠居他縣市親友，考量疫情嚴峻，請以電話或視訊與親友聯繫，盡量避免不必要的人流移動。落實防疫措施，倘有身體不適，應戴口罩，勿搭乘大眾運輸工具且盡速就醫。防疫期間，沒事不要亂跑，全民一起防疫、發揮公德心，全民一起享健康。

衛生局強調，南投縣2日起啟動「東方紅時尚會館及養生館核酸（PCR）採檢專案」，獲通報4人接受採檢，篩檢結果全為陰性；因考量KTV、養生館等消費者及從業人員仍有篩檢需求，將專案延長至6月16日，預約諮詢專線（049）2222612。