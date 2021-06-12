國民黨國政基金會副董事長連勝文在臉書發文，要民進黨及側翼快去打高端疫苗，「用生命實踐台灣價值」，被媒體人周玉蔻在臉書回嗆，質疑前副總統連戰夫婦是否在北投某醫院打特權疫苗？引發關注。據本報掌握訊息，連戰夫婦的確已施打疫苗，但無關特權，而是連戰因罹癌住院開刀，與親自陪病照料的連方瑀一起依照醫師囑咐施打疫苗。

為連戰夫婦施打疫苗的醫院，下午向本報證實連戰夫婦雖然不屬優先施打的前3類人員，但因連戰罹患惡性腫瘤，主治醫師希望連戰施打疫苗，連方瑀則是陪病進出醫院，加上政府已打算開放75歲以上長者施打疫苗，因此為連戰夫婦施打疫苗。連戰辦公室主任彭國省指出，連戰前段時間的確住院開刀，但事屬個人隱私，如今如同被周玉蔻間接強迫揭露，非常不道德，辦公室強烈遺憾，尤其國人對欠缺疫苗人人自危，應負責任的是政府，不能怪責人民。

據悉，連戰罹癌開刀之事，藍營僅極少數高層知道，尤其施打疫苗之事，只有院方清楚。知情人士強烈質疑政府透過醫療體系掌握的資料，將連戰個人隱私提供有心人爆料，手法與中研院院士陳培哲等近期幾次事件相同，為此強烈譴責周玉蔻不應為吸引目光、製造話題而揭人隱私；尤其周玉蔻屢次爆出只有政府才能掌握的資料，令人質疑蔡政府藉此移轉焦點，以掩飾疫苗嚴重缺乏等施政失敗的缺失。

據了解，高齡85歲的連戰去年下半年就曾因心臟疾病在北投某大型醫院住院手術，幸手術順利，仍須定期回診。今年4月間，連戰在該醫院檢查出罹患惡性腫瘤，因此在4月底入院動手術，雖然術後病況起起伏伏，所幸最後終在5月下旬出院。

據指出，連戰這次手術住院時，雖然新冠肺炎本土疫情尚未爆發，但因年事已高又重病必須住院開刀，主治醫師即要求連戰及陪病照料的連方瑀應施打新冠疫苗，因此連戰術後出院按照醫囑到北投另家大型醫院回診時，夫婦兩人就按主治醫師咐吩，由院方安排施打疫苗。

連勝文辦公室發言人錢震宇痛批，民眾關切國產疫苗的安全與效能之際，周玉蔻竟以影射方式攻擊連戰，試圖轉移焦點，更惡質的是，接種疫苗涉及健保個人隱私，到底是誰提供資料給周玉蔻的。