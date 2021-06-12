我國新冠肺炎疫情嚴峻，近日鴻海集團創辦人郭台銘欲委託台康生技進口BNT疫苗。為減少疫苗採購障礙，中央流行疫情指揮中心今宣布，同意台康附條件專案進口BNT疫苗，只要藥廠願意提供原廠資料，政府就准疫苗進口。

指揮官陳時中今表示，指揮中心和各個藥廠都在商量，大家非常關心郭台銘委託台康進口BNT疫苗，疫苗採購是非常複雜的事，為了讓採購單純一點、減少障礙，附條件同意台康專案進口。

對於附條件專案進口，陳時中說，一般我們在審案子的時候，需要取得技術性資料，以及廠商供貨的可能性，這是雞生蛋、蛋生雞的問題，我們會極力想要協助，若真能辦好，我們都會非常高興。以前原廠有時候會說，政府沒有准，就不會給出貨證明，大家繞來繞去，繞不出來，不如我們就跟他講說，「只要有原廠證明就可以」。

發言人莊人祥解釋，針對郭台銘進口BNT疫苗，過去我們要求對方必須提供原廠疫苗資料，比如製造廠、藥效、在哪裝填、是否願意出貨等，但由於郭非政府單位，在取得資料上會卡關，藥廠會擔心對方不是政府，給了資料也不會核准，所以無法進口。

莊人祥表示，接下來進口BNT疫苗，簽約對象還是郭台銘而非政府。陳時中表示，疫苗的採購非常困難，指揮中心會多管道洽詢，民間有採購的可能性，一定會給予協助。