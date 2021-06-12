雲林縣獲配2.4萬劑日本捐贈的AZ疫苗，12日雲林縣政府表示，目前規畫在各鄉鎮設置施打站，方便長者就近施打，前5類人員則由醫療院所施打，2者皆於15日統一施打。

雲林縣政府指出，1.1萬劑疫苗將分配給醫事與防疫人員、高風險工作者、因特殊情形必要出國者、機構與社福照顧系統人員及其受照顧者、洗腎患者等前5類人員。

另外，由於雲林縣75歲上長者達6萬餘人，疫苗量不夠，因此計畫先施打85歲以上長者，再依序施打84至80歲、79歲至75歲長者，為方便長者就近施打，已規畫在各鄉鎮設置施打點。