法國外交官員透露，法國總統馬克宏政府正草擬計畫，準備明年法國擔任歐盟部長理事會輪值主席時，以法語替代英語作為歐盟官方的「工作語言」。

根據政治新聞網Politico披露，法國打算利用英國脫歐後首次擔任歐盟部長理事會輪值主席的機會推動。一名法國高層外交官告訴Politico：「即便我們承認英語是工作語言，也普遍被採用，但以法語作為自身基礎表達在歐盟機構裡也隨處可見。」

「我們必須使其更加豐富，再次活化以便法語真正生根、茁壯，更能彰顯多語的可貴與驕傲。」

這位不具名的外交官還說，屆時在法國擔任輪值主席國的6個月期間，部長理事會的所有高級會議將改用法語而非英語進行。

英國「獨立報」（Independent）報導，馬克宏政府內閣成員早有意在歐盟推動法語優先，尤其如今英國又已脫離歐盟。

法國的歐盟事務部長波恩（Clement Beaune）、外交部國務秘書勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）今年4 月接受費加洛報（Le Figaro）訪問時就說，在歐盟使用法語「可排除英語獨尊」，獨尊英語會限縮一個人的想法與表述。

英國與歐盟當前為脫歐後的「北愛爾蘭議定書」（Northern Ireland Protocol）落實而再次緊張升溫，現傳出法國要「罷黜英語、獨尊法語」恐再陷英歐關係不睦。

英國「地鐵報」（Metro）報導，根據法方計畫，2022年1到6月法國擔任部長理事會輪值主席期間，會議與文書都以「法語優先」。

若法方依計畫施行，除所有會議以法語而非英語進行外，若送達的文書、信函是英語，將不會收到回覆。法國外交高層說：「我們會一再要求歐盟執委會，要送交法國當局的文書信函需用法語，若不照辦，我們就一直等到對方改成法語後才回覆。」

根據最新統計，歐盟執委會裡有80%以上的官員將法語列為他們的第一、第二或第三語言。法國已提供任何覺得屆時自身應對法語有困難的他國外交官免費法文課程。

目前歐盟部長理事會的輪值主席國為葡萄牙，今年下半年則是斯洛維尼亞。