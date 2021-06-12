【LIVE直播】新北市新增133例確診 市長侯友宜防疫記者會說明最新情形｜2021.06.22

端午連假第一天，中央流行疫情指揮中心公布12日國內新增250例本土個案，尤以新北市133例最多，為全台確診數唯一破百之縣市，累積總確診數來到5538人，另外，受日本捐贈之AZ疫苗新北市配發到8.3萬劑，侯友宜說，下午也已立即針對長照與洗腎患者優先開打，請民眾不要擔心，新北市都做好安排了。

侯友宜說，針對到貨的AZ疫苗，新北市下午將針對長照與洗腎患者優先開打，另外第一階段包括85歲長者5.3萬人、長照機構人員2.4萬人以及第一至三類醫事、防疫人員及高接觸風險者約5千人等進行也列為優先施打對象。

侯友宜說，今日新增133例本土確診，其中以中和24人、三重20人、永和16人、板橋15人、新店12人為多，全體總確診為5538人，為板橋中和三重為最高，這幾天確診數落在120-130人，呼籲高風險民眾出來快篩。

侯友宜說，昨日出來篩檢有4698人，陽性為36人，能多找出幾個無症狀感染者就多篩，再次呼籲市民朋友可以利用假日三天出來篩檢，今日也啟動林口機動篩檢站，提供林口居民就近篩檢。

侯友宜說，本周五車流增加16.7%，這數字非常的高，他相當憂心民眾是否要趁假期返家，再次呼籲民眾進行低度活動，端午假期待在家中防疫，真的拜託大家，不要再返鄉了。