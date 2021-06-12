【愛傳媒葉元之專欄】高端解盲成功，大家實在沒什麼驚喜，沒成功才會是大新聞。但有關國產疫苗採購價格及數量問題，實在看不懂，希望陳時中部長能幫大家解惑：

一、部長今早面對立委質詢，堅不透露疫苗採購價格。請問部長，採購國產疫苗沒有國際競爭的問題，為何不敢公布價錢？納稅人不能知道錢花到哪去嗎？

二、根據媒體披露的價格，高端一劑881元，聯亞一劑750元，比莫德納416元/劑、AZ 111元/劑、輝瑞540元/劑都還要貴。請問部長，為何高端的價格最貴？是品質最好嗎？

三、目前國產疫苗沒有取得國際認證，只能賣給台灣人，完全是買方市場。請問部長，政府是否有在幫納稅人節省預算，還是一心向著廠商？

四、高端的價格是AZ的八倍，請問部長，如果我國出八倍的價格，AZ會不會先出貨給我們？

五、部長曾說八月會有一千萬劑疫苗到貨，昨天早上說國產疫苗約佔一百萬劑，下午卻改口說佔比不會超過五成。一天內說法改變，請問部長，您怎麼連國產疫苗的數量都搞不清楚？

六、AZ曾找台灣代工「3億劑疫苗」，部長說有困難，生產線會被佔滿，請問部長，這是不是也是為了扶植國產疫苗，讓台灣錯失取得國際疫苗的機會？

六個簡單問題，請教部長，不知能說不能說？還是大家也能幫我解惑？

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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