新冠肺炎疫情增溫，行政院推出紓困4.0，再次推出勞工紓困貸款每人最高10萬元，彰銀表示，將推出「勞工紓困線上貸款服務」；華銀勞工紓困貸款推出「全新一站式線上申請」服務，以降低接觸的機會、將低疫情擴散風險。

勞動部「勞工紓困貸款4.0」方案，提供國人50萬個名額，主要針對本國籍勞工年滿20歲且2019年度所得總額50萬元以下受疫情影響者，可向銀行申請10萬元貸款，3年期利率1.845％，第1年免利息由勞動部全額補貼，前6個月借款人不須繳款，自第7個月開始還本。

自6月15日起，彰銀在官方網站「新冠肺炎紓困振興專區」推出24小時不間斷，線上申請、線上對保及線上動撥之自動化勞工紓困貸款服務，申請人可直接於線上填妥資料送出申請，透過自動化系統評分核准後，將有專人快速聯繫客戶，客戶可於線上「對保專區」成立契約。

彰銀採取從寬、從簡及從速的原則，依約定時間將款項即時撥入客戶帳戶，解決勞工目前生活的燃眉之急。

華南銀行則表示，去年已協助5.7萬勞工解決資金調度問題，今年更積極配合政府政策，以申請、審核數位化為兩大精進主軸，推出勞工紓困貸款「全新一站式線上申請」服務，提升效率、精簡手續以減少群聚風險。

華南銀行指出，去年5.7萬舊貸客戶加速申辦速度，客戶只要備妥身分證影像資料即可進行線上申請，利用開戶留存手機以OTP認證，確認個人資料無異動系統會自動帶入，簡化人工填寫資料，一站式線上完成申請及後續之簽約對保流程。

審核階段則強化系統自動評分功能，並透過與信保基金自動化串接資料，藉由申請、審核數位化，確保工作環節不中斷，有效縮短申辦審核時間，客戶無須臨櫃即可迅速取得資金解決生活需求。

對於信用卡、房貸、貸款還款有困難的民眾，銀行也推出寬緩措施，包含本金、利息展延，展延還款期限或者手續費、違約金與遲延利息等減免紓困方式。