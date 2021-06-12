新竹縣確診者關係圖。（新竹縣政府提供）

長照機構確診者關係圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣累積確診者分佈圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣確診者現況。（新竹縣政府提供）

新竹縣竹東鎮2間長照機構10日起爆發群聚案件，12日B機構再添1人，新竹縣長楊文科指出，此案為案12742、50多歲女性，為B機構住民，由11日確診的照服員所照顧，B機構2、3樓已全數隔離，楊文科也在記者會中宣布疫苗施打計畫，87歲以上長者將收到通知單，而長照機構、第1至3類人員為此次優先對象。

楊文科指出，案12742為住民，過去沒有離開過機構，因此也沒有公共場所活動史。楊文科也呼籲民眾，勿過度苛責確診機構、確診者，「不會有人願意得病」。

新竹縣衛生局長殷東成指出，由於機構和移工群聚感染案，行動快篩部隊已在進行普篩，護理之家篩檢，縣內共16間護理之家，約有2200人。楊文科也指出，由於機構具有群聚風險，此次新竹縣獲配13000劑疫苗，除了75歲以上長者外，住宿型機構的住民、腎友、照服員共5600人也列為先施打疫苗對象，由醫療團隊進入機構服務。

竹東鎮3日累積15名確診個案，有民眾關心是否可於竹東鎮普篩，殷東成則表示，這些個案均為機構群聚，未擴散至社區，會嚴守機構防線，若監測到社區熱點，就會啟動行動快篩部隊到社區篩檢。

楊文科也在記者會中宣布疫苗接種順序及方式，中央配發疫苗尚未到貨，依據75歲以上長者年齡分布及劑量計算，縣內87歲以上長者均可在此梯次接種，將由衛生局開立通知單、村里長協助發放，由家人接送前往接種站，若行動不便、無交通工具者，則由村里長協助叫車，交通費用會由縣府負責。

另外大型接種站則以新竹縣體育館、竹東戲曲公園為主，各配發1000劑，6月15日開始接種，以第1至3類為優先，楊文科表示，符合資格者可於6月13日中午12點在衛生局網站登記、預約。

在快篩的部分，楊文科也指出，目前全縣快篩人數已達6601人，下周起，竹北府前站、湖口鳳山站、竹東河濱公園站將陸續啟動，增加篩檢量能。至於洗腎病友洗腎前是否先快篩，殷東成也表示，限定被匡列為居家隔離的腎友才需做快篩。