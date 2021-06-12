我國疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心日前開放民眾可以自費接種第一劑AZ疫苗，但至今未開放可以施打第二劑，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，自費疫苗至今未逾4周至12周時時間，時間還沒到，以後陸續進來還是會讓他們打但仍要請專家評估。