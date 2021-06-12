自費打首劑AZ者仍無法打第二劑 陳時中：時間還沒到 15:142021/06/12 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 自費接種第一劑疫苗的人，目前仍無法打第二劑，陳時中表示，時間還沒到。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心日前開放民眾可以自費接種第一劑AZ疫苗，但至今未開放可以施打第二劑，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，自費疫苗至今未逾4周至12周時時間，時間還沒到，以後陸續進來還是會讓他們打但仍要請專家評估。 陳時中：打國產可出國 只差檢疫過程 新到手1萬5000劑疫苗仍不夠 宜縣以風險性高低排定施打順序 #自費接種 #疫苗 #新冠肺炎 #新冠疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 反擊「再貴都要買」 高虹安再嗆陳時中：是講國際認證的疫苗 12:002021/06/12 政治 陳時中喊辦 北中雲檢大動作查私打 04:102021/06/12 政治要聞 1萬9000劑疫苗到位 嘉義縣規畫85歲以上長輩優先接種 14:362021/06/12 生活 中央配發台東AZ疫苗8千劑今到位 規畫成立機動接種隊 15:132021/06/12 生活 124萬劑AZ疫苗15日起開打 各縣市接種場所看這裡 08:282021/06/12 生活 新北AZ疫苗到貨8.3萬劑 85歲以上長者 6／15施打 14:132021/06/12 生活 好心肝遭爆打特權疫苗 陳時中：我們還沒看到名單 15:212021/06/12 生活 新北到貨8.3萬劑 侯友宜宣布長照機構今天開打 15:212021/06/12 生活 日AZ疫苗1.1萬劑送到 竹市80歲長輩下周一免預約開打 13:032021/06/12 生活 桃園獲5萬6千劑疫苗 81歲以上長者先施打 接種免排隊、免預約 12:342021/06/12 生活 連江縣AZ今到貨1100劑 15日起開放施打 15:532021/06/12 生活 生活熱門新聞 宜大女教授睡夢中猝死 學生不捨湧臉書悼念 - 生活 勞保局E化系統再精進 符合資格再登錄生活補貼 - 生活 高雄確診婦口罩廠打工 成品危險？衛生局回應 - 生活 彰化大家族聚餐感染源撲朔迷離 4代多人確診包括台中櫃姐 - 生活 高端未針對變異株試驗不科學？ 陳時中回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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