前鎮科技產業園區移工快篩站醫護人員獲贈防疫物資。（加工處高雄分處提供）

經濟部加工出口區管理處高雄分處與高雄市立民生醫院合作於前鎮科技產業園區設置快篩站，針對園區產業類移工篩檢，連日來已完成1887人快篩作業，結果均為陰性。對於第一線人員防疫不遺力，各界也解囊提供防疫物資。

高雄天氣炎熱，醫護及防疫人員穿上三級防護裝上陣服務非常辛苦，前鎮科技產業園區內廠商台虹及芃柏科技公司，分別致贈礦泉水數十箱，舊振南也特別送上端午節冰粽慰勞守護園區的所有醫護、警消及防疫人員。

光覺心靈文教協會日前也捐贈防疫醫療物資至高雄加工出口區，包括隔離衣5000組、防護面罩5000組、醫療口罩1萬件、消暑清涼飲料5箱。供快篩檢疫站醫護，及加工出口區轄區警、消及配屬救護員與市立民生醫院使用。

經濟部加工出口區管理處高雄分處表示，感謝高雄市民生醫院醫療團體協助，以及區內外廠商主動捐贈各項防疫物資，協助防疫，自6月9日至12日止，已完成全園區國際移工1887人快篩作業，結果均為陰性。