臺北增65例！ 柯文哲記者會說明

北市預約疫苗詳細方式。(柯文哲YT)

日本贈送的124萬劑AZ疫苗，中央已陸續撥配到各縣市，其中新北市、高雄市下午將率先開打。而北市施打計畫如何？市長柯文哲今(12日)下午的防疫記者會中做出最新說明，施打對象包括第一至三類未接種第1劑人員、長照機構、洗腎患者、85歲以上長者及65歲以上原住民，13日早上8時起開放預約。

另外，關於衛福部次長石崇良在立法院備詢時，稱萬華是防疫破口，對此，柯文哲說，萬華存在幾百年，病毒也不是從外太空掉在萬華，疫情嚴峻狀況，也不用推責任，石崇良我跟他也算熟識，我認為他現在也認為他失言，「除非他想被我砸病例第二次」，他沒深思熟慮，現在叫他出來講，他一定說自己失言。

據了解中央配發北市7萬劑，其中1.2萬劑是專案，所以市府可運用的有5.8萬劑，根據市府資料顯示，施打對象包括第一至三類未接種第1劑人員、長照機構、洗腎患者、85歲以上長者及65歲以上原住民。

大家最關心打疫苗，柯文哲表示，目前我們打疫苗順序還是由中央規定，北市75歲以上是19萬，但實際可施打數量為5.8萬劑，但還要扣掉一二三四五順位，也想很久，總不能在施打外面擺擂台，讓老人自相殘殺，地方還是要決定這困難決定，以行政上最方便和醫學合理方式，從年紀打開始打，因為高齡者死亡率高，當疫苗有限，用剩下五萬劑打19萬人怎分配，想了在想，大概85歲以上有5.8萬人，但這次疫苗大概只有85歲以上長者有機會打，其他就暫時說抱歉，還是給最需要先打。

柯文哲呼籲，能網路預約盡量預約，不會使用網路、有數位落差，會透過里幹事、里長送通知單到每戶裡面，這些訊息今晚會準備好，最慢明天請里幹事去發。

北市此次施打地點有28家醫院、135家診所及12家聯醫門診部，明早8時起開放預約。根據北市府規劃，此次疫苗的施打對象，為第1、2、3類未接種第1劑的人員，以及長照機構、洗腎患者、85歲以上長者與65歲以上原住民。可到台北市衛生局COVID-19疫苗接種預約系統「https://booking.health.gov.tw/」進行預約。