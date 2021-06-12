針對日本AZ疫苗部分，苗栗縣改以針對85歲以上長者及原住民75歲以上長者部分由衛生所負責施打，首打時間訂於6月15日， 並將透過村里長造冊、通知施打時間及地點。（苗栗縣政府提供／陳育賢苗栗傳真）

苗栗縣12日新增確診病例9例，7例為外籍移工、本國籍2例，其中，京元電子有6例、智邦科技2例、京鼎1例；其中1例無症狀，目前確診個案都已收治隔離中，相關足跡則公告於苗栗縣政府網站。

苗栗縣長徐耀昌表示，新增的9例中，男性有5例、女性4例，2位本國籍病例分別是23歲女性，家住竹南鎮，以及33歲男性，家住後龍鎮，累計苗栗縣至目前確診病例共計444例，其中，外籍移工有362例，占82％。

至於京元電昨天有30位快篩轉陽者，經PCR採檢都陽性確診，詳細確診案例由中央流行疫情指揮中心公布。

此外，前源科技公司全廠快篩60人、微矽電子公司全廠快篩579人、頂埔里社區快篩245人，全數陰性。

針對此波日本捐贈AZ疫苗開打衍生的亂象，徐耀昌說，苗栗縣此次依中央規畫對75歲以上長者施打的疫苗劑數只有獲配9000劑，但全縣75歲以上長者就有4萬3000人，縣府決定採越高齡年長者優先施打，不過85歲以上長者也有超過1萬2000多人，中央分配疫苗有限，只能慢慢依續接種。

其中85歲以上長者及原住民75歲以上長者部分由衛生所負責施打，首打時間訂於6月15日， 並將透過村里長造冊、通知施打時間及地點。

此外，縣府也特別將長照、身心障礙、精神復健、老福等機構的住民及照護者、洗腎優先提列同步於第1階段來施打，由各機構合作的醫療院所進入機構來施打，後續視疫苗劑量陸續開放接種對象。

而對於縣府原本公布12日要以網路表單報名預約施打，今天又緊時改變，不僅造成網友上午塞爆網路，縣府則是昨天深夜臨時喊卡「暫緩」報名，讓來不及獲取訊息的民眾氣的跳腳，並在網路大罵縣府朝令夕改的政策。

對此，苗栗縣衛生局長張蕊仙則表示，縣府是想以最快方式快速的時間打完，才會想採用網路方式報名，加上接種率提高，中央下次撥補疫苗數也會提高，因此才有之前的網路報名規畫。

而中央昨晚通知統一6月15日開打，縣府也緊急修正施打方式，改以造冊、里鄰長通知方式施打，長者施打免預約。