新北今新增133例本土病例，而中央已分配AZ疫苗給各縣市，不過高雄卻分配到9.1萬劑比新北8萬多劑還多；新北市長侯友宜表示，新北昨日才知道分配到8.3萬劑，疫情中心指揮官也說過，疫苗分配要有高中風險和戰略思維，因此應該讓大家清楚知道戰略思維是什麼。

侯友宜表示，新北市從以前到現在都是準備好的，昨日才知道疫苗配發8.3萬，今天早上到手就開始施打洗腎、長照機構，至於85歲以上長者，早就和里長做好分配，15日施打前就已告訴大家，最重要讓85歲都打得到，安心安全方便去施打，不會造成嚴重群聚才是施打方式。

至於高雄為何分配9.1萬，侯友宜表示，記得中央指揮中心指揮官也說過，疫苗分配上要有高風險、中高風險、戰略部署的思維，至於為什麼會這樣分配，我相信，中央指揮官他到底怎樣部署、怎樣的思維，這也要大家去請教，因為這些分配權力掌握在中央，中央這些戰略跟部署，他的整體思維，也希望很清楚讓大家知道。