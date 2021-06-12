因應新冠肺炎疫情，勞動部去年首度針對投保薪資在基本工資以下祭出領取3萬元的「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，但許多因不符資格無法領取的民眾也透過職業工會向勞保局申請，遭駁回後又提訴願，據統計，光是去年的生活補貼就有逾700件訴願案，其中還有6件訴願案是勞保局發放後，才發現不符合資格，再要求民眾退還的案例。

據勞動部統計，去年訴願件數達3269件，創下近5年來新高，主因為去年勞動部祭出的3萬元「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，事後訴願的件數達753件，其次為勞基法的527件、勞保條例的453件及就業服務法的286件。

其中6件勞保局要求退還3萬元案例包括有勞工在勞動部提供生活補貼前，如有勞工表示，因生活困難之下退保還債，沒有查明清楚核准3萬元後又要還這3萬元，害訴願人多一筆債務，也因此其他補助也領不到等語。

勞保局在訴願答辯時指出，該民眾既已於109年4月21日退保申請勞工保險老年給付，並經勞保局核付，其於109年4月25日申請勞工生活補貼時，確未於職業工會參加勞工保險，不符合勞工生活補貼申請資格規定等語，因此要求退還已領補貼款3萬元。