長者施打指南。（基市府提供）

長者施打接種點。（基市府提供）

長者施打指南。（基市府提供）

日本124劑疫苗近日配發，首波基隆市共分到1.2萬劑，基隆市長林右昌說，將會開放設籍於基隆市的85歲以上長者（原住民75歲以上），預估將有7258名，施打時無需預約、排隊，長者這2天將收到里長所發放的接種通知單，按照時間前往各行政區指定地點施打即可。

林右昌表示，中央配發的第一批疫苗，基隆共獲得1.2萬劑，上午已到貨，未來會分兩部分施打，第一是第一、二、三、五、七類人員，會盡速安排施打；第二是針對一般民眾85歲以上長者（原住民75歲以上），目前大概有7258名，會安排在第一優先施打。

林右昌說，高齡長輩請安心施打，因為一定打得到，無需預約、排隊即可接種，施打時間為15日、16日，將分上下午兩個時段陸續接種。當場會有工作人員協助分流，再由醫護協助施打，接種完15分鐘後，觀察無問題後，即可回家休息。

目前接種站有仁愛區公所、中正區公所、中正區中山高中、安樂區建德、武崙國小，信義區在市立體育館，暖暖區在碇內風雨籃球場，七堵區則在七堵火車站光明路側與百福國中。

林表示，施打疫苗由市府統一造冊，里幹事、里長這兩天會發送通知單，可自行前往或家人陪同前往，行動不便則會安排接駁車，接種前必須攜帶通知書、健保卡、接種評估及意願書，到指定地點施打疫苗，萬一沒有收到通知書，可直接洽詢區公所服務專線來詢問，若長者住在基隆但戶籍地在外地，可與區公所聯繫領取疫苗接種通知書。