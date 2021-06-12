氣象局預測颱風將朝朝西北西方向移動，對台灣無影響。(氣象局提供)

中央氣象局表示，原位於海南島附近海面的熱帶性低氣壓於今（12）日下午2時發展為輕度颱風，為今年編號第4號颱風（國際命名：KOGUMA，中文譯名：小熊），預測路徑朝西北西方向移動，對台灣無影響。

根據日本氣象廳資訊，颱風中心點氣壓為996百帕，最大風速1秒18公尺，瞬間最大風速1秒25公尺，以時速20公里朝西北西移動。

氣象局指出，小熊颱風將於明天（13日）進入中南半島一帶，對台灣的天氣不會有直接的影響。專家研判，颱風很快就會觸陸，巔峰預計不強。