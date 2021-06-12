熱低壓升級第4號颱風「小熊」 最新路徑曝光 15:422021/06/12 中時新聞網 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今年第4號颱風「小熊」生成。(摘自日本氣象廳) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局預測颱風將朝朝西北西方向移動，對台灣無影響。(氣象局提供) 中央氣象局表示，原位於海南島附近海面的熱帶性低氣壓於今（12）日下午2時發展為輕度颱風，為今年編號第4號颱風（國際命名：KOGUMA，中文譯名：小熊），預測路徑朝西北西方向移動，對台灣無影響。 根據日本氣象廳資訊，颱風中心點氣壓為996百帕，最大風速1秒18公尺，瞬間最大風速1秒25公尺，以時速20公里朝西北西移動。 氣象局指出，小熊颱風將於明天（13日）進入中南半島一帶，對台灣的天氣不會有直接的影響。專家研判，颱風很快就會觸陸，巔峰預計不強。 路徑曝光 第4號颱風「小熊」恐生成 連假這天起降雨增 #熱帶低氣壓 #4號颱風 #中南半島 #小熊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 迎拉貨潮 16檔蘋概股紅了 04:102021/06/11 財經要聞 台灣虎航包機飛克拉克 支援中華男籃出征 17:152021/06/12 體育 路徑曝光 第4號颱風「小熊」恐生成 連假這天起降雨增 20:232021/06/11 生活 潭子科技園區明設快篩站 3天將篩1500人 13:072021/06/11 生活 G7元首歡喜合照 《路透社》：美國重返仍讓盟邦疑慮重重 11:562021/06/12 國際 屏縣贈面罩 市場攤商揪感心 04:102021/06/12 地方新聞 連假首日嚴格匝道儀控 民怨：林口往南、往北都塞爆 11:282021/06/12 生活 北部建商砸8.88億前進七期 04:102021/06/12 財經要聞 《科技》Q1全球IC設計營收 輝達挾挖礦熱登冠、聯發科居第4 08:532021/06/11 財經 金融海嘯若現 五壽險恐告急 04:102021/06/11 財經要聞 西南風下周報到 氣象專家：迎風面日夜都有降雨機率 09:002021/06/12 生活 Yahoo奇摩超級商城力挺商家 線上商店6小時火速開張 15:052021/06/11 科技 高球》LPGA美迪惠爾錦標賽次輪 李旻竄至第4 13:572021/06/12 體育 生活熱門新聞 宜大女教授睡夢中猝死 學生不捨湧臉書悼念 - 生活 彰化公布確診者最新足跡 這家全聯被逛了好幾天 - 生活 勞保局E化系統再精進 符合資格再登錄生活補貼 - 生活 侯友宜視察中和區市場、賣場 籲分流採買、一次購足 - 生活 被質疑疫苗買太少 陳時中回嗆8字遭鄉民公幹 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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