行政院長蘇貞昌日前在立院接受質詢時，拿「訂冷凍雞腿」比喻採購疫苗，引發各界批評。台北市議員王世堅直言，現在疫情高漲，使用這種不當比喻很輕率，並指蘇揆的一言一行，神明和人民都看在眼裡，王世堅更表示，自己會等到全台灣2300萬人打完疫苗後再施打，並呼籲政治人物們這麼做，他指出，現在疫情延燒成這樣，政治工作做到這種程度，那政治工作者應該最後施打。

王世堅11日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，「我宣布我拒絕打疫苗，我期待我自己，我也呼籲所有政治工作者，大家都退出甚麼任何第2類施打，第幾優先，通通退出」，他認為，最沒資格打疫苗的、應該在全國2300萬人都打了疫苗之後在打的，就是政治工作者。

王世堅指出，當你從事政治的時候，你已經跟人民報告，我們是要來報效國家、服務人民，現在弄到這邊有疫情、那邊有疫情，每天都有國人過世，如果政治做到這種程度，政治工作者應該最後一個施打，「我要求我自己，我拒絕施打疫苗，我要在2300萬人都打了之後，還有剩再給我，我也呼籲所有政治工作者，應該這麼做，不要再說他是第2優先、第幾、很重要」。

王世堅認為， 我們國家少掉政治工作者，還有人會來替代，國家不會斷掉，並指出，這3、4個月來，蘇貞昌溫和很多，但他有帶一點嘻笑怒罵的態度，不是說每一個答詢，都要用比喻讓大家聽懂，這個不好，人命關天，現在疫情高漲，全民都百分之百在關注這件事情，這是很嚴肅的一件事，以後國會答覆，不要再以任何不當的比喻，這樣太過輕率。

雖然王世堅對蘇揆的態度轉變表示肯定，但他也呼籲蘇揆，他做的一個決定、下的政策，包括紓困，其實選民都在看，王世堅希望蘇貞昌團隊能注意這點，「你每個一動作、每一句話，背後都有神明和人民在看」。