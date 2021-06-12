胡宇威、曾沛慈、孫可芳、吳岳擎、陳璇、鍾岳軒11日晚在IG直播相聚。（八大提供）

大家相談甚歡。（八大提供）

胡宇威拍《親愛的亞當》殺青滿一個月，演員們疫情宅在家數十天，11日晚在八大官方IG藝人群聚現身直播，暢談近況。

胡宇威一個月沒刮鬍子，以濃密的鬍子造型現身見人，讓曾沛慈、孫可芳及線上上千位網友非常吃驚，還以為是濾鏡效果，胡宇威頗為自豪，笑稱這鬍子還可以綁辮子。

演員群胡宇威、曾沛慈、孫可芳、吳岳擎、陳璇及鍾岳軒等在IG線上直播，和網友們分享近期宅在家的近況。胡宇威、曾沛慈首先入鏡，線上人數立刻爆衝突破2000人，大家對男女主角合作的新戲充滿期待。

兩人在直播中互相逗嘴，居家自然呈現有別以往,看得網友們留言笑翻。曾沛慈看到胡宇威蓄鬍模樣，透露其實她不修眉，「毛也是會連一起的人」原本直播時要這樣露臉，但前一晚想了一下，女明星不行這樣，還是整理了一下，免得嚇到人。

因疫情待在家的時間變多，胡宇威現在最大的樂趣就是下廚，「我接下來要挑戰菲律賓菜」。曾沛慈直言現在的她廚藝成長6倍，「以前我可能半年做不到一次菜，現在是一星期大概會做2到3次…」。

她笑稱，以前做的菜不能吃，現在做的是能吃的菜。另外，胡宇威還有趁這時期學習瑜伽，沒想到看似簡單動作其實不簡單，還好以前練功夫有底子，筋能拉的很開。

提到這段，曾沛慈忍不住搭腔，她記得一起拍《終極三國》時，胡宇威有在現場教大家拉筋，爆料其實她表面上很客氣配合，「但你一走開，我就放棄了，哈哈」。

接著吳岳擎分享宅在家追劇，並表示自己很常看戲看到哭，像之前進戲院看《當男人戀愛時》哭翻了，口罩全溼，沒料到他這句話，被隨即上線的孫可芳抓包、立刻吐他槽，「吳岳擎也曾對我說過一模一樣的話，看《孤味》也哭翻，口罩全溼」。

孫可芳因日前才在線上吹直笛，因此被大家拱可以創直笛社線上開課。另外，談到拍攝《親愛的亞當》期間，曾沛慈對胡宇威一件私服背心頗有意見，這件事讓她至今難忘。

她直呼袖口洞太大，「起碼有50公分長，都可以露點了」。胡宇威立刻起身把背心翻出來秀在鏡頭前，胡宇威笑著解釋：「根本不會露點好嗎？」瞬間線上的網友立馬敲碗拱胡宇威換上背心直播，笑翻眾人。